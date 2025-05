Striscione contro il presidente del Municipio Levante

Un nuovo striscione firmato 'Levante rosso' è comparso sulla Casa del Soldato, simbolo di abbandono e progetti irrisolti in piazza Sturla. Contraffatto al presidente del Municipio Levante, rappresenta il clima di tensione e insoddisfazione che permea la zona. Il messaggio solleva interrogativi sulla gestione e sulla volontà di riqualificazione dell’area.

Uno striscione contro il presidente del Municipio Levante, firmato 'Levante rosso', è apparso sulla Casa del Soldato in piazza Sturla, l'edificio abbandonato da anni e al centro di progetti di riqualificazione, che stentano a decollare. "Questo è il clima di odio che si è creato - commenta il.

