Street food musica e schiuma party | Limbiate in festa

Dal 23 al 25 maggio, Limbiate si anima con "Limbiate... in festa": tre giorni di street food, mercatini, musica e un divertente schiuma party in piazza Walter Tobagi. Organizzato da Magic Park e M20 Let’s Go On The Road, l’evento promette un fine settimana esplosivo di divertimento e colori per tutta la famiglia. Non mancate a questa festa di sapori, suoni e allegria!

Street food, mercatini, tanti musica e un divertente schiuma party. Un fine settimana esplosivo quello che da sabato 23 a domenica 25 maggio animerĂ piazza Walter Tobagi a Limbiate. L'evento Limbiate. in festa, organizzato da Magic park in collaborazione con M20 Let's go on the road, porterĂ . 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Street food, musica e schiuma party: Limbiate... in festa

Argomenti simili trattati di recente

Musica, dibattiti, sfilate di moda e street food: torna la Fiera di Mirandola

Mirandola è pronta a vivere la 221esima edizione della Fiera Campionaria, un evento imperdibile che si terrà dal 14 al 18 maggio.

"Le vie del gusto": a Borgo San Lorenzo street food e musica live

...mix irresistibile di street food e musica dal vivo. Non perdere l’occasione di gustare prelibatezze culinarie, esplorare sapori locali e lasciarti coinvolgere dalle esibizioni musicali.

Darsena Pop: musica e street food, è la festa che dura un'intera estate

Darsena Pop, la festa dell'estate, torna con la sua sesta edizione! Inaugurato sabato 17 maggio, questo imperdibile evento, curato da Eatinero in collaborazione con l'amministrazione comunale di Palazzolo sull'Oglio, promette un'estate di musica, street food e divertimento, accogliendo decine di migliaia di visitatori con un ricco programma di concerti ed eventi.

A Genova il 'Volunteers Summer Festival': simulazioni, musica, street food e schiuma party

Video A Genova il 'Volunteers Summer Festival': simulazioni, musica, street food e schiuma party Video A Genova il 'Volunteers Summer Festival': simulazioni, musica, street food e schiuma party

Se ne parla anche su altri siti

Street food, musica e schiuma party: Limbiate... in festa

Si legge su monzatoday.it: Un fine settimana esplosivo quello che da sabato 23 a domenica 25 maggio animerà piazza Walter Tobagi a Limbiate. L'evento Limbiate... in festa, organizzato da Magic park in collaborazione con M20 Let ...

Brolo: SCIALAMUNI 2025 accende l’estate tra Street Food, Musica e Mare [VIDEO]

Secondo 98zero.com: Due giorni di gusto, ritmo e libertà. Torna Scialamuni, il festival che accende il lungomare di Brolo e inaugura ufficialmente ...