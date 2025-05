Strategia… all’Opera sul palco del Pavone Parole e musica tra Dante Puccini e impresa

“Strategia… all’Opera” è un affascinante convegno-spettacolo che unisce arte e impresa, unendo parole e musica tra Dante e Puccini. Organizzato dalla Fondazione Carlo Lorenzini e in scena al Teatro Pavone, invita il pubblico a scoprire sorprendenti analogie tra le strategie d’impresa e le grandi opere liriche, offrendo un originale punto di vista su innovazione e creatività in ambito aziendale.

Cosa c’entrano Dante Alighieri e Giacomo Puccini con le strategie d’impresa? Per scoprirlo c’è “ Strategia. all’Opera ”, un insolito convegno-spettacolo tra arte e impresa organizzato dalla Fondazione Carlo Lorenzini in programma questo pomeriggio alle 17 al Teatro Pavone che torna ad aprire i battenti, dopo i lavori di restauro e ristrutturazione. Protagonista sarà il maestro Fabio Sartorelli (nella foto), musicista e docente all’Accademia del Teatro alla Scala e al Conservatorio Verdi di Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Strategia… all’Opera” sul palco del Pavone. Parole e musica tra Dante Puccini e impresa

Scopri altri approfondimenti

“Lo ha fatto davvero”. Lucio Corsi fa impazzire l’Eurovision: il gesto sul palco è già virale (VIDEO)

Lucio Corsi ha lasciato il segno all'Eurovision Song Contest 2025 con un'esibizione sorprendente e originale.

Sogno europeo: la strategia di gioco

L'Allianz Stadium si prepara a vivere un'emozionante battaglia per l'Europa il 18 maggio 2025. La Juventus affronta l'Udinese nella 37ª giornata di Serie A, con la Champions League come obiettivo primario.

La strategia di Meloni: usare il no al Mes per ottenere la proroga del Pnrr

La strategia di Meloni si basa sull'opposizione al MES per ottenere una proroga per l'utilizzo dei fondi del PNRR.