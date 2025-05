Strade a Forlì e Cesena dopo i tagli mancano i fondi | ecco dove

A seguito dei tagli previsti dalla legge di bilancio 2024-2026, le strade delle province di Forlì e Cesena rischiano di rimanere senza fondi, aggravando le criticità già esistenti. La situazione finanziaria delle province si deteriora ulteriormente, con conseguenze dirette sulla manutenzione e sicurezza delle arterie principali nei territori di Forlì e Cesena.

Forlì, 24 maggio 2025 – La legge di bilancio 2024-2026 introduce ulteriori tagli per le Province, complicando la situazione finanziaria già precaria di questi enti intermedi tra Comuni e Regioni. Diverse strade provinciali del comprensorio forlivese – lo hanno annunciato nei giorni scorsi gli uffici di piazza Morgagni – non saranno messe così in sicurezza a causa dei tagli imposti dalla Legge di Bilancio e dal Milleproroghe ai programmi di investimento delle Province. Sulle strade provinciali, come ha denunciato il presidente nazionale dell’Unione delle Province italiane (Upi) si è abbattuto un taglio di 1,7 miliardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade a Forlì e Cesena, dopo i tagli mancano i fondi: ecco dove

