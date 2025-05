Strada chiusa | ballo shopping e tavoli all’aperto

Arezzo si prepara a vivere un evento unico: l’inaugurazione di "Via Fiorentina in festa". La strada sarà chiusa al traffico, con street food, ballo, shopping e tavoli all’aperto. Promosso da Confesercenti e commercianti locali, con il supporto di enti e Banca Tema, l’evento partirà oggi alle 18.15, trasformando la zona in un vivace spazio di festa e convivialità.

AREZZO È tutto pronto per l’inaugurazione della prima edizione di " Via Fiorentina in festa ", l’evento promosso da Confesercenti Arezzo e dai commercianti della zona, con il patrocinio della Camera di Commercio Arezzo-Siena, del Comune e il contributo di Banca Tema. Oggi, a partire dalle 18.15, via Fiorentina si trasformerà in un’isola pedonale animata da spettacoli circensi, musica, danza, shopping e intrattenimenti per tutte le età. La cerimonia ufficiale di apertura si terrà di fronte alla sede di Confesercenti, con il simbolico taglio del nastro alla presenza della direttrice Valeria Alvisi, del presidente Mario Landini, del direttore della Camera di Commercio Marco Randellini, del vicesindaco Lucia Tanti, dell’assessore Alessandro Casi e del dirigente scolastico Renzo Izzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strada chiusa: ballo, shopping e tavoli all’aperto

