stracittadina a marco pancrazi e all associazione la fenice il ricavato delle offerte spontanee del pubblico

La stracittadina a Sansepolcro tra Porta Romana e Porta Fiorentina, in programma sabato 7, sosterrà Marco Pancrazi e l’associazione “La Fenice” Aps, che lo aiuta nella riabilitazione. Il ricavato delle offerte spontanee del pubblico sarà devoluto a favore di Pancrazi e dell’associazione. L’evento mira a raccogliere fondi per sostenere il percorso di riabilitazione di Pancrazi, coinvolgendo la comunità locale in un’iniziativa solidale e sportiva.

