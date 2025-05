Storie al margine che parlano al centro Il fumetto indipendente oggi

Le storie al margine parlano al centro: il fumetto indipendente odierno. Un viaggio tra creatività e denuncia, tra quadri di denuncia e vignette che scuotono. Come l’artista che, prima di disegnare fumetti, dipingeva opere impegnate, trovando nel mezzo un modo per comunicare e scuotere sensi e consapevolezze. Un mondo in cui il margine diventa voce potente, capace di parlare al cuore di tutti.

« Prima di fare fumetti dipingevo quadri di denuncia. Erano tempi nei quali non potevo prescindere dal fare questo. Ma i miei quadri venivano comprati da farmacisti che se li mettevano in camera da letto. Il fatto che il quadro continuasse a pulsare in quell’ambiente mi sembrava, oltre che una contraddizione, anche un limite enorme. Da qui il mio desiderio di fare fumetti». Andrea Pazienza Se dovessimo raccontare la storia del fumetto in un liceo, da dove cominceremmo? Forse da quando i giornali americani, a inizio Novecento, intuirono che l’immagine aveva più forza della parola. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Storie al margine che parlano al centro. Il fumetto indipendente oggi

Le storie al centro con Z generation Meets Theatre

«Abbiamo scelto di porre al centro le storie e i volti di chi guarda, per offrire uno spazio di comprensione e condivisione», dichiara il Direttore Artistico Luca Roccia Baldini.