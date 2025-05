Storia di Atika Founoun la prima autista Atm con l’hijab | Col velo alla guida dei bus è una mia scelta Un messaggio di libertà

Atika Founoun, prima autista ATM con il hijab, racconta come la sua scelta di indossare il velo sia un messaggio di libertà e coraggio. Nonostante le difficoltà nell’accesso al lavoro, ha deciso di seguire la propria strada, sfidando stereotipi e pregiudizi. La sua storia è un esempio di empowerment e di affermazione del diritto di essere se stessi.

Milano, 24 maggio 2025 – “In questi anni mi sono candidata per più lavori, ma quasi mai sono stata presa in considerazione. Ho 45 anni, sono madre di tre figli e indosso il velo: ad un certo punto mi sono fatta l’idea che tutto questo, ancora oggi, spaventa chi deve assumere”. Ma da qualche giorno a questa parte ce l’ha fatta. Ha trovato un posto di lavoro a tempo indeterminato. E in un settore tradizionalmente a prevalenza maschile: il trasporto pubblico. Sì, il 19 maggio Atika Founoun ha infatti firmato un contratto di assunzione in Atm. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Storia di Atika Founoun, la prima autista Atm con l’hijab: “Col velo alla guida dei bus, è una mia scelta. Un messaggio di libertà”

