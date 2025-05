Stefano De Martino al festival della tv | Per fare Sanremo ci serve qualche capello bianco in più

Al Festival della TV di Dogliani, Stefano De Martino è stato accolto con grandi applausi, facendo un bilancio dell’anno televisivo. Tra battute e riflessioni, ha scherzato sull’esigenza di “qualche capello bianco in più” per approdare a Sanremo, dimostrando il suo entusiasmo e la sua passione per il mondo dello spettacolo.

Accolto da grandi applausi, al festival della tv di Dogliani, Stefano De Martino ha fatto un bilancio positivo dell'anno televisivo appena trascorso

