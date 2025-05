Stasi va al contrattacco

Stasi si contrattacca. Manuela Marziani, da Garlasco, analizza una delle prove più decisive nel caso Chiara Poggi, la traccia sulla parete delle scale della villetta. La difesa di Alberto Stasi mira a mettere in discussione questa impronta, cercando di smontare le evidenze che hanno portato alla sua condanna, riaccendendo così il dibattito sul tragico delitto di via Pascoli.

di Manuela Marziani GARLASCO (Pavia) Una consulenza sull’impronta forse più ‘decisiva’ tra quelle rinvenute nella villetta di via Pascoli in cui è stata uccisa Chiara Poggi, la numero 33. La difesa di Alberto Stasi ha posto sotto la lente quella traccia lasciata sulla parete delle scale che portano alla taverna e attribuita ad Andrea Sempio, nuovo indagato per concorso nell’omicidio del 13 agosto 2007. "Nella consulenza che depositeremo la prossima settimana – spiega l’avvocato Antonio De Rensis, uno dei difensori di Stasi, il fidanzato di Chiara condannato in via definitiva a 16 anni – viene ipotizzata la presenza di tracce biologiche sull’impronta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stasi va al contrattacco

Approfondisci con questi articoli

Garlasco, Fabrizio Corona show fuori dal tribunale: «Stasi è innocente, i colpevoli sono più di quattro». Poi se ne va

Fabrizio Corona si presenta improvvisamente fuori dal tribunale di Pavia durante il caso Garlasco, sostenendo l’innocenza di Stasi e accusando più di quattro colpevoli.

Sempio non va dai pm, l'avvocata: "Guerra dura senza paura". Stasi in Procura: "Non conoscevo Andrea". Marco Poggi a Mestre

Il caso di Chiara Poggi, scomparsa nel 2007 a Garlasco, ha coinvolto illustri interrogatori e suspense.

Caso Garlasco, Sempio non va da pm: sua impronta vicino corpo Chiara Poggi. Stasi risponde

Andrea Sempio, unico indagato nelle nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi, non si è presentato in tribunale a Pavia, dove avrebbe dovuto essere interrogato insieme ad Alberto Stasi.

Chiara Poggi, la telefonata di Alberto Stasi al 118 quando ha trovato il corpo - Ore 14 del 12/03/25

Video Chiara Poggi, la telefonata di Alberto Stasi al 118 quando ha trovato il corpo - Ore 14 del 12/03/25 Video Chiara Poggi, la telefonata di Alberto Stasi al 118 quando ha trovato il corpo - Ore 14 del 12/03/25

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stasi va al contrattacco. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stasi va al contrattacco

Lo riporta quotidiano.net: di Manuela MarzianiGARLASCO (Pavia)Una consulenza sull’impronta forse più ‘decisiva’ tra quelle rinvenute nella villetta di via Pascoli in cui è stata uccisa Chiara Poggi, la numero 33. La difesa di A ...

Sempio, il contrattacco dell’avvocato “Senza indizi un alibi non serve”. Il punto delle indagini sull’omicidio di Garlasco dopo la convocazione in caserma della madre ...

Come scrive msn.com: Tizzoni ribadisce la convinzione sulla colpevolezza di Albero Stasi, che “come scritto a chiare lettere nelle sentenze, non solo non ha un alibi ma ha sette gravi elementi a proprio carico”.

Delitto Garlasco, Alberto Stasi esce dal carcere: le immagini mentre va a lavoro

Lo riporta fanpage.it: “Non posso parlare, ho delle prescrizioni da rispettare”. Sono state le uniche parole che Alberto Stasi ha rivolto al cronista di della trasmissione ‘Iceberg Lombardia', condotta da Marco ...