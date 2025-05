Staffe e speroni medievali Una collezione unica al mondo

Scopri una collezione unica al mondo di staffe, speroni e morsi medievali. Oggetti originali e rari, provenienti da diverse epoche, che raccontano storie affascinanti legate al mondo equestre. Dal domani al primo giugno, la famiglia legnanese apre le sue porte per un’esposizione speciale, un viaggio nel passato e nella storia del cavallo e dell’arte medievale.

Staffe, speroni e morsi di epoca medievale, oggetti originali e pezzi unici di diverse epoche in grado di raccontare piccole e grandi storie legate al mondo del cavallo: sono questi alcuni degli oggetti in mostra alla Famiglia legnanese da domani al primo giugno in occasione di un'esposizione speciale che porta al grande pubblico solo una piccola parte della prestigiosa collezione di Claudio Giannelli. Si tratta di una collezione unica al mondo, che ha deciso di mettere a disposizione alcuni dei suoi rari pezzi di epoca medievale proprio per rendere omaggio il Palio di Legnano e alla storia della Battaglia del 1176: il tutto grazie all'interessamento di Fondazione Palio, del presidente Luca Roveda e della Famiglia Legnanese, che hanno accolto con entusiasmo la proposta, riconoscendo la passione per i cavalli, lo studio e la ricerca del collezionista di Lugano che in oltre 60 anni ha raccolto tutto ciò che racconta la storia del cavallo nei 2000 anni prima e dopo Cristo.

