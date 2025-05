Spunta una nuova statua di Maradona a Napoli | il posto è magico – FOTO

A Napoli spunta una nuova statua di Maradona, un omaggio magico alla leggenda nel giorno dello Scudetto, con una coincidenza imprevedibile. L’inaugurazione, già prevista, sorprende la città e i tifosi, rafforzando il legame indissolubile tra Napoli e il Pibe de Oro. Un tributo che celebra la passione e l’amore per il campione, simbolo eterno di Napoli.

Nella città di Napoli spunta un nuovo omaggio a Diego Armando Maradona, proprio l’indomani dalla vittoria dello Scudetto Destino già scritto. Forse. Era già in programma l’inaugurazione della nuova statua dedicata a Diego Armando Maradona in città, ma nessuno si sarebbe aspettato che l’evento coincidesse poi con la vittoria del quarto Scudetto del Napoli. Una bella coincidenza, che ha colto di sorpresa tantissimi turisti. La città si è risvegliata con il sorriso, ovviamente. È stata una serata di festa, terminata in tarda notte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it