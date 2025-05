Sprechi mense scolastiche | Gettato un pasto su tre

Gli sprechi nelle mense scolastiche rappresentano un problema grave, con un pasto su tre ormai gettato via. Secondo Massimo Rovai, presidente di Slow Food Toscana, a livello mondiale si sprecano 1,05 miliardi di tonnellate di cibo all'anno, evidenziando un'emergenza che necessita di azioni concrete per sensibilizzare e ridurre questa perdita ingente.

Massimo Rovai, professore di Unipi e presidente di Slow Food Toscana, i numeri sono allarmanti. "Assolutamente. Purtroppo lo spreco di cibo è una realtà che, a livello mondiale, significa 1.05 miliardi di tonnellate di cibo sprecato (19% del totale del cibo prodotto). Si parla circa di 79kg sprecati a persona e un miliardo dalle famiglie. Peraltro, questo spreco genera l’8-10% delle emissioni di gas totali". Rimanendo sul tema mense, da cosa dipende lo spreco? "Manca una consapevolezza del cibo e della sua importanza a scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sprechi mense scolastiche: "Gettato un pasto su tre"

