Spiagge comunali Prima classificata esclusa a sorpresa

Sorpresa nell'affido delle spiagge comunali: la prima classificata per il tratto di ponente viene esclusa a sorpresa. La questione si complica, con l'aggiudicazione ufficiale prevista solo la prossima settimana, dopo un approfondimento sul carteggio. Un colpo di scena che mette in discussione le prime valutazioni e apre nuovi scenari sulla gestione delle spiagge pubbliche.

Colpo di scena nell’affidamento della gestione delle spiagge comunali. Una storia che pare complicarsi e che vedrà l’aggiudicazione ufficiale solo la prossima settimana: la realtà che aveva infatti ottenuto il miglior punteggio per il tratto di ponente, da un approfondimento del carteggio, non ha presentato costi di manodopera "coerenti". E quindi tornerebbe in gioco la seconda classificata, cioè la coop Open Service che per anni ha già gestito la spiaggia delle Dune. Riepilogando la vicenda che vede in ballo il lotto 2 (cioè il tratto a ponente) il miglior punteggio tra i tre ’contendenti’ è risultato quello della cooperativa Cometa Service di Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spiagge comunali. Prima classificata esclusa a sorpresa

