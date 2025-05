Speciale amministrative 25-26 maggio | dove si vota come si vota e tutti i candidati

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si svolgono le elezioni amministrative 2025 in provincia di Perugia, con seggi aperti a Assisi e Monte Santa Maria Tiberina. Perugiatoday.it offre una guida completa su come si vota, i candidati in corsa e tutte le istruzioni per esercitare il diritto di voto in modo semplice e informato.

Domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e luner 26 maggio dalle 7 alle 15 saranno aperti i seggi per le amministrative 2025 anche in provincia di Perugia dove si voterà ad Assisi e nel piccolo centro di Monte Santa Maria Tiberina. Perugiatoday.it offre agli elettori una guida su come si vota con tanto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Speciale amministrative 25-26 maggio: dove si vota, come si vota e tutti i candidati

Approfondisci con questi articoli

Speciale elezioni a Ravenna: tutte le istruzioni per votare alle amministrative

Ravenna si prepara per le elezioni amministrative del 25-26 maggio, un'importante occasione per scegliere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale.

Laura Pausini celebra il 16 maggio con festa intima, karaoke e tuta rossa speciale

Laura Pausini si prepara a festeggiare il suo compleanno il 16 maggio con una festa intima e un karaoke tra amici.

Amministrative 25-26 maggio: quali sono i comuni che vanno al voto. Tutti i candidati in corsa

Il 25 e 26 maggio 2026, ben 117 comuni italiani delle Regioni a statuto ordinario andranno al voto per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i Consigli comunali.

Incontriamo Marta Brusoni Elezioni Amministrative Genova

Video Incontriamo Marta Brusoni Elezioni Amministrative Genova Video Incontriamo Marta Brusoni Elezioni Amministrative Genova

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni amministrative, ecco quando e dove si vota

Riporta ansa.it: I seggi resteranno aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15 ...

Elezioni amministrative 25-26 maggio, quando e in quali comuni si vota: tutte le sfide principali

Secondo lanotiziagiornale.it: Elezioni amministrative del 25 e 26 maggio: gli orari del voto e le sfide principali per le comunali, da Genova a Taranto.

Elezioni di maggio 2025: perché si vota, date e orari e le Regioni al voto

leggioggi.it scrive: Domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 ... con le elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Vanno però al voto anche alcuni comuni delle regioni a statuto speciale in Friuli ...