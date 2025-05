Speaker per un giorno | così la radio diventa strumento di inclusione e benessere

"Speaker per un giorno" trasforma la radio in uno strumento di inclusione e benessere. A Chieti, presso la sede dell’associazione Erga Omnes, questo laboratorio mobile permette a persone di diverse provenienze di sperimentare il mondo radiofonico, favorendo integrazione, autostima e partecipazione. Un progetto che dimostra come la radio possa essere un veicolo di empowerment sociale e comunitario.

Anche la radio sa diventare uno strumento di inclusione e benessere: a Chieti accade nella sede operativa dell'associazione Erga Omnes, con il laboratorio "mobile" radiofonico "Speaker per un giorno", all'interno del progetto "Una Chiave". Il laboratorio, ideato e realizzato in collaborazione.

