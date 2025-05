Spacciava a casa mentre era ai domiciliari L’arresto e il sequestro di droga e contanti

Arezzo: un uomo agli arresti domiciliari, già noto per traffico di droga, è stato sorpreso mentre spacciava sotto casa, con droga e contanti sequestrati. In flagrante, è stato arrestato dagli agenti della Sezione Antidroga, che hanno irrimediabilmente interrotto le sue attività illecite, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle operazioni contro il traffico di stupefacenti.

AREZZO Doveva scontare la pena agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso a spacciare in strada sotto casa. È finito così in manette un uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati legati al traffico di stupefacenti, arrestato in flagranza dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Arezzo, coordinati dal dirigente Davide Comito. Il blitz è scattato dopo che i poliziotti, durante un'attività di osservazione mirata, avevano notato l'uomo aggirarsi nei pressi della propria abitazione con fare sospetto.

