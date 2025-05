Sottopasso di via Borsa lavori al via

Inizio dei lavori di riqualificazione del sottopasso di via Borsa a Codogno, annunciato da sindaco Passerini e assessore Mori. Le operazioni, che prevedono la chiusura temporanea dell’area, mirano a migliorare la sicurezza e la fruibilità del ponte ferroviario. Cartelli di avviso stanno già indicando l’imminente inizio dei lavori, che si tradurranno in un intervento importante per la città .

"A breve partiranno i lavori di riqualificazione del sottopassaggio ferroviario di via Borsa, fin da ora posizioniamo i cartelli per segnalarne la chiusura imminente". Lo hanno fatto sapere, ieri, il sindaco di Codogno Francesco Passerini e l’assessore comunale ai Lavori pubblici Luigi Mori. La segnaletica, predisposta per informare residenti e fruitori del sottopassaggio che passa tra via Borsa e viale Trento, "riducendo quindi sorprese e disagi", è stata posizionata in serata e ne sarà messa altra anche oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sottopasso di via Borsa, lavori al via

