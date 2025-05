’Sottocasa’ ecco il festival che mette al centro la periferia

Sottocasa, il festival dedicato alle periferie, torna con la sua sesta edizione dal 31 maggio al 20 giugno. Nei quartieri San Giuseppe, Farini e Darsena Gulli, artisti, professionisti e cittadini si confrontano e condividono progetti per valorizzare il patrimonio e la creatività delle comunità periferiche. Un appuntamento imperdibile per scoprire il volto autentico delle zone spesso trascurate.

I quartieri San Giuseppe, Farini e Darsena Gulli protagonisti della sesta edizione del festival Sottocasa dal 31 maggio al 20 giugno. Silvia Savorelli, dell’associazione Sguardi in camera che coordina il progetto, spiega: "Tutto ciò che vedrete è stato prodotto da artisti, professionisti e cittadini che vivono o hanno vissuto in questi quartieri. La sfida nonché punto di forza del festival è ospitare eventi culturali in luoghi solitamente non adibiti a questo scopo: cortili e spazi comuni delle case ACER, parchi e giardini decentrati, centri di aggregazione giovanile, strade". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Sottocasa’, ecco il festival che mette al centro la periferia

