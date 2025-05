Sorpresa Florenzi l’annuncio sul suo futuro Vice Conceicao | Ci penseremo domani

Florenzi ha sorpreso annunciando che il suo futuro e quello di vice Conceicao saranno deciso domani. Dopo la partita tra Milan e Monza, sia il terzino che il tecnico portoghese hanno parlato in conferenza stampa, ma devono ancora chiarire le loro decisioni. Conceicao, squalificato, non era presente, e le dichiarazioni hanno alimentato attese su eventuali cambiamenti o annunci. La situazione rimane in evoluzione e si attende sviluppi nelle prossime ore.

Le dichiarazioni del terzino e del portoghese al termine della sfida di San Siro tra i rossoneri e il Monza. Ecco le loro parole in conferenza stampa Chi aspettava Sergio Conceicao in conferenza stampa, rimarrà deluso. Il tecnico portoghese, squalificato dopo l’espulsione rimediata all’Olimpico contro la Roma, non ha parlato ai giornalisti al termine del match che ha visto il suo Milan battere il Monza per due a zero. Le dichiarazioni del vice di Sergio Conceicao nel post gara di Milan-Monza (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sorpresa Florenzi, l’annuncio sul suo futuro. Vice Conceicao: “Ci penseremo domani”

Articoli recenti che potrebbero piacerti

“Io al posto di Mara Venier”. L’annuncio a sorpresa del famoso conduttore: chi è il suo erede

Nell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha lasciato aperta l’ipotesi di lasciare il programma, sollevando la curiosità di chi possa prenderne il posto.

Gasperini: “Stagione formidabile”. Poi l’annuncio sul suo futuro

Gian Piero Gasperini celebra una stagione formidabile dopo la vittoria dell’Atalanta contro la Roma, che garantisce la qualificazione alla Champions League per il quinto anno consecutivo.

“Mi auguro che vada via dal Napoli”, annuncio a sorpresa su un azzurro

Un'annata difficile per il Napoli ha sollevato un'ondata di critiche verso un giocatore chiave, spingendo alcuni tifosi a esprimere il desiderio di un suo addio.

Approfondimenti da altre fonti

Sorpresa Florenzi, l’annuncio sul suo futuro. Vice Conceicao: “Ci penseremo domani”

Lo riporta calciomercato.it: Le dichiarazioni del terzino e del portoghese al termine del match di San Siro tra i rossoneri e il Monza. Ecco le loro parole in conferenza ...

Florenzi ancora al Milan? L’annuncio a sorpresa al termine di Milan-Monza

milanlive.it scrive: Le dichiarazioni del calciatore, tornato in campo dopo il lungo infortunio. E' arrivato l'annuncio sul suo futuro ...

Dall’addio annunciato alla firma per il Milan: svolta improvvisa, il futuro del rossonero cambia a sorpresa

Segnala msn.com: il suo ritorno in gruppo, accolto con grande entusiasmo dai compagni di squadra e manifestato attraverso un caloroso supporto sui social media, ha dimostrato il ruolo importante che Florenzi ...

Lele si commuove parlando di VIALLI #calcio #shorts