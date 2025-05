Solo la Rai può produrlo Rossi rivela il futuro di Sanremo

Giampaolo Rossi, AD della Rai, rivela il futuro di Sanremo sottolineando che solo la Rai può produrre l'evento. In merito alla partecipazione al bando, Rossi spiega che la partecipazione esclusiva della Rai dimostra la sua naturalità e il ruolo centrale dell'azienda nel Festival, in attesa di un giudizio legale.

"Abbiamo partecipato con riserva alla gara sul Festival di Sanremo ma era opportuno che la Rai, in attesa del giudizio legale, partecipasse a questo bando. Il fatto che solo la Rai abbia partecipato da sola è dimostrazione di cosa è la Rai". L'ha detto l'ad della Rai Giampaolo Rossi intervenendo al Festival della tv di Dogliani intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. "Ogni volta che vado al Festival e assisto a quel grandissimo spettacolo - aggiunge Rossi - dico sempre ai miei collaboratori 'non guardate quello che avviene sul palco ma soprattutto quello che c'è dietro'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Solo la Rai può produrlo". Rossi rivela il futuro di Sanremo

