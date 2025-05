Solo 9 squadre di Serie A hanno fatto i complimenti al Napoli dopo la vittoria dello Scudetto

Solo nove squadre di Serie A si sono congratulate con il Napoli dopo il trionfo dello scudetto 2024-2025. La squadra di Antonio Conte ha dominato un lungo duello con l'Inter, che si è subito congratulata. Tuttavia, molte società non hanno ancora espresso congratulazioni ufficiali, enfatizzando le opinioni di un campionato imprevedibile e diviso tra solidarietà e compete­nto.

Il Napoli è Campione d'Italia 2024-2025. La squadra guidata da Antonio Conte ha prevalso dopo un lungo duello con l'Inter. Il club nerazzurro si è immediatamente complimentata con quello partenopeo su 'X', ma sono state tante le società a non congratularsi con il Napoli.

Come scrive fanpage.it: Il Napoli è Campione d'Italia 2024-2025. La squadra guidata da Antonio Conte ha prevalso dopo un lungo duello con l'Inter ...

Eccellenza, sono 17 le squadre che hanno diritto al prossimo campionato

Si legge su unionesarda.it: Sono al momento 17 le squadre aventi diritto al prossimo campionato di Eccellenza.

I calciatori che hanno partecipato di più ai gol della propria squadra in Serie A

Da msn.com: Gol e assist: i due modi sicuramente più comune di incidere nella propria squadra. Una lente anche banale attraverso cui leggere le stagioni dei calciatori, un punto di vista che però - per ovvi ...