Sognando… ballando con le stelle un debole doppione

Sognando… ballando con le stelle, un debole doppione. Alcuni meccanismi televisivi ci lasciano perplessi: perché certi personaggi devono apparire anche in programmi poco convincenti? L’esempio recente è Milly Carlucci, professionista affermata, che continua a confermare la sua presenza in format discutibili, sollevando riflessioni sul senso e la logica di tali scelte televisive.

Di alcuni meccanismi televisivi non comprendiamo il motivo per cui certi personaggi debbano confermare la loro presenza anche in programmi che non avrebbero ragione di esistere. L’esempio più recente lo offre Milly Carlucci, affermata professionista che, non paga di condurre con merito e soddisfazione il longevo “Ballando con le stelle”, si è riproposta nelle passate stagioni anche con “Il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Sognando… ballando con le stelle”, un debole doppione

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo

Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.

Sognando… Ballando con le Stelle: Totti e ospiti, serata in ritardo per Sinner-Paul

Stasera, venerdì 16 maggio, torna l'emozione di "Sognando… Ballando con le Stelle", trasmesso in diretta dall'auditorium Rai del Foro Italico.

Sognando Ballando con le Stelle, al via alle 23: Rosolino e Titova fanno la classifica degli amori storici

"Sognando Ballando con le Stelle" torna venerdì 16 maggio 2025 alle 23 su Rai Uno, con Rosolino e Titova alla guida della classifica degli amori storici.

Il giudizio: Janiya e Pasquale La Rocca - Sognando... Ballando con le stelle 09/05/2025