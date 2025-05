Softball | finisce in parità il big match tra Bollate e Pianoro in Serie A1 Vincono Saronno e Forlì

Nell'ultimo turno di andata della Serie A1 2025 di softball, Saronno e Forlì vincono, mentre Bollate e Pianoro pareggiano nel big match. Sorridono anche Caronno e Macerata. La giornata è stata spettacolare e ricca di emozioni, segnando un momento importante nel campionato italiano. La stagione prosegue con ritmo intenso e sorprese, mantenendo alta l’attenzione di appassionati e tifosi.

Va in archivio un sabato scintillante nella Serie A1 2025 di softball, massimo Campionato italiano arrivato all’ultima giornata di andata. Nel turno odierno sorridono a pieni denti Saronno, Forlì, Caronno e Macerata, mentre Bollate e Pianoro si sono divise la posta nel big match. Nello specifico la MKF si è imposta nettamente in gara-1, facendo perno su due big inning nel terzo e nel quarto turno, dove ha messo a referto sei e cinque punti che hanno contribuito al 4-12 finale. Le Mia Office Blu Girls hanno però recuperato nella seconda disputa, terminata con il punteggio di misura di 1-0, maturato grazie al doppio al centro di Di Pancrazio messo a referto nel sesto inning. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: finisce in parità il big match tra Bollate e Pianoro in Serie A1. Vincono Saronno e Forlì

