Soft trekking sull' Etna ed esperienza con le api

Scopri il fascino dell’Etna con Sharing Sicily, che il 31 maggio propone un trekking adatto a tutti, tra boschi, panorami spettacolari e grotte. La giornata si concluderà con un’esperienza unica nel mondo delle api, per avvicinarsi a questa affascinante e vitale realtà naturale. Un’escursione, tra natura e biodiversità, da vivere e condividere.

Sharing Sicily per Sabato 31 maggio propone un trekking sul nostro vulcano che si concluderà con una magica esperienza con il mondo delle api. Il percorso è adatto a tutti, lungo un suggestivo sentiero inedito tra boschi, panorami mozzafiato e grotte. Concluderemo la giornata con una visita.

