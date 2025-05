Sofia di Spagna si laurea | look coordinato con la madre Letizia

L’Infanta Sofia si è laureata, indossando un look coordinato con sua madre Letizia. Un giorno speciale per la famiglia reale spagnola, ricco di emozioni e stile impeccabile. Scopri di più sulla cerimonia e il look elegante su Donne Magazine, un momento di gioia e orgoglio per la monarchia spagnola.

Un giorno speciale per la famiglia reale spagnola, tra emozioni e stile impeccabile. L’Infanta Sofia e la sua laurea: un traguardo da festeggiare in rosso su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Sofia di Spagna si laurea: look coordinato con la madre Letizia

Infanta Sofia si laurea, bellissima in rosso con mamma Letizia di Spagna

L’Infanta Sofia si è laureata all’UWC Atlantic College, un traguardo importante festeggiato con orgoglio dalla Regina Letizia e dal Re Felipe, presenti in occasione di questa giornata speciale.

L'Infanta Sofia si laurea in Galles con il re Felipe e la regina Letizia al seguito

L'infanta Sofia si laurea in Galles con il re Filippo e la regina Letizia al fianco. Vestita di rosso come sua madre, sorride felice durante questa significativa celebrazione all'UWC Atlantic College, dopo aver ottenuto il diploma due anni fa con la principessa Leonor, segnando un importante passo nella sua crescita e nei legami familiari reali.

