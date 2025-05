Smettete di urlare | picchiato e rapinato in treno da tre persone

Sant’Ilario d’Enza, 24 maggio 2025 – Tre uomini a bordo di un treno regionale hanno terrorizzato i passeggeri con urla e alcol. Quando un passeggero ha tentato di fermarli, è stato picchiato e rapinato. L’episodio sottolinea la crescente insicurezza sui mezzi pubblici e la necessità di maggior controllo e tutela per chi viaggia.

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 24 maggio 2025 – A bordo di un treno regionale, l’altra sera, tre uomini disturbavano i passeggeri con urla, bevendo alcolici. E alla richiesta di uno degli utenti di moderare i toni, è stato aggredito con schiaffi e pugni. E, all’altezza della stazione ferroviaria di Sant’Ilario d’Enza, è stato rapinato del monopattino e dello zaino con computer e altri effetti personali, colpendolo con una bottiglia prima di fuggire via. Sono intervenuti i carabinieri di Montecchio, verso le 18,30 di ieri, per avviare le indagini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Smettete di urlare”: picchiato e rapinato in treno da tre persone

Leggi anche questi approfondimenti

Max Felicitas picchiato e rapinato in corso Como: "Milano è una mer***a"

Max Felicitas, noto pornoattore e creator con quasi un milione di follower, è stato vittima di una rapina in pieno centro a Milano.

"Mio figlio 12enne picchiato e rapinato all'Eur. Si danno appuntamento in chat". La denuncia di una mamma

Una mamma denuncia su social e forze dell'ordine il0703a3o di un bambino di 12 anni vittima di un'aggressione e rapina all'Eur, avvenuta il 10 maggio.

Choc dopo la discoteca a San Benedetto, il giovane anconetano: «Non volevo investire i 3 ragazzi. Sono stato picchiato e derubato»

Un increscioso episodio ha scosso San Benedetto, dove un giovane anconetano di 23 anni racconta la sua versione dei fatti dopo un incidente avvenuto all'alba.

Se ne parla anche su altri siti

Picchiato e rapinato in stazione a Cervia: insegue gli aggressori e li fa arrestare

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Cervia (Ravenna), 5 maggio 2025 – Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri hanno arrestato due stranieri di 23 e 22 anni, ritenuti responsabili di rapina ai danni di un giovane ...

Picchiato e rapinato da gang di writer: un arresto. È caccia ai due complici

Secondo affaritaliani.it: Picchiato e rapinato per aver rimproverato una gang di writer. C'è un primo arrestato per l'aggressione dello scorso 27 maggio in zona Travestevere, mentre prosegue la caccia ad due complici.