Smartphone supercar e chip | la cinese Xiaomi sogna in grande

Xiaomi, giovane gigante cinese nata nel 2010, ha rivoluzionato il settore tech con smartphone di alta qualità a prezzi accessibili. Fondata da Lei Jun, questa startup è cresciuta rapidamente, coinvolgendo innovazioni come chip e tecnologie supercar, sogno di un'azienda che punta a diventare leader mondiale nel mondo della tecnologia e dell'elettronica di consumo.

Conoscete la storia di Xiaomi? È nata in Cina nel 2010, fondata quasi dal nulla da Lei Jun, un imprenditore cinese che voleva creare tecnologia di qualità a prezzi accessibili. Questa anonima startup ha iniziato la sua attività producendo software per poi passare subito a realizzare smartphone economici e all’avanguardia. In pochi anni è riuscita a vendere milioni e milioni di dispositivi, tanto in patria quanto all’estero, fino a diventare una delle prime tre aziende produttrici a livello globale insieme ai mostri sacri Samsung e Apple. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Smartphone, supercar e chip: la cinese Xiaomi sogna in grande

