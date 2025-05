Slittano i lavori in piazza del Comune | inizio posticipato al 2026

La riqualificazione di piazza del Comune a Fabriano sarà rinviata al 2026, con un primo slittamento rispetto ai piani iniziali. La Giunta Comunale, nell’ultima delibera, ha deciso di posticipare l’avvio dei lavori, originariamente previsti per giugno 2025, per motivi organizzativi e di pianificazione. Il nuovo inizio, ora, è fissato per il prossimo anno.

FABRIANO – La Giunta Comunale, nella seduta del 22 maggio, ha deliberato che i lavori di riqualificazione di piazza del Comune, il cui inizio era inizialmente previsto per il mese di giugno 2025, verranno posticipati al 2026. Un primo slittamento al mese di luglio era stato deciso per consentire.

