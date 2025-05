Sinners Stravolge il Box Office | Il Thriller di Ryan Coogler e Michael B Jordan Fa Numeri Record

Sinners rivoluziona il box office, grazie al successo del thriller di Ryan Coogler e Michael B. Jordan. Il film sta raggiungendo numeri record sia a livello globale che nazionale, entrando nella storia del cinema horror. La sua popolarità cresce rapidamente, mentre si prepara per l'uscita in digitale, consolidando il suo ruolo tra i maggiori successi del genere.

Scopri come Sinners sta dominando gli incassi globali e nazionali, entrando nella storia del cinema horror e preparandosi per lo sbarco in digitale.

Mister Movie | Sinners Box Office: Film di Ryan Coogler Fa Record Storici R-Rated e Horror

Il nuovo film di Ryan Coogler, "Sinners", sta riscrivendo la storia del box office con risultati da record nel genere horror R-rated.

Sinners a 35 milioni dal decimo posto al box office con un solo horror film

Sinners, con un incasso di 35 milioni di dollari, si posiziona al decimo posto del box office, sorprendendo con un solo horror film.

Lilo & Stitch debutta al primo posto al box office italiano

Lilo & Stitch in live-action debutta al primo posto nel box office italiano, con oltre 1,2 milioni di euro e 167.

Box office film più visti: l'horror Sinners con Michael B. Jordan è la novità

Da msn.com: Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 18 al 20 aprile 2025 vede al primo posto la novità Sinners (48,007,468 dollari): nel tentativo di lasciarsi alle spalle una vita ...

‘Sinners’ storms box office for second weekend in a row

Come scrive nme.com: Ryan Coogler with the cast of ‘Sinners’. Credit: Gareth Cattermole/Getty Images for Warner Bros. Pictures The film’s box office success comes after it has been a hit with critics and ...

Sinners’ Box Office Is Outpacing Almost Every Other Vampire Movie Ever Made

Come scrive comicbook.com: What bloodsucking movies are ahead of Sinners? Just the three Hotel Transylvania movies, and there’s a better than decent chance it will beat the highest-grossing of them (Hotel Transylvania 2 ...