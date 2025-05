Sinner-Pellegrini ancora bufera | piovono insulti

Federica Pellegrini è al centro di una bufera di critiche e insulti nel mondo dello sport, dove le parole assumono grande peso. Dopo aver condiviso pubblicamente la sua opinione su un tema, ha ricevuto numerosi commenti negativi, dimostrando quanto possa essere difficile esprimersi liberamente in un'epoca di ampia diffusione online, con conseguenze dure e durature.

Nel mondo dello sport, le parole hanno spesso il peso delle medaglie. E in un mondo dove ormai si possono raggiungere milioni di lettori in un secondo, gli strascichi possono essere lunghi e pesanti. Lo sa bene Federica Pellegrini, che da quando ha espresso pubblicamente la propria opinione sulla vicenda antidoping che ha coinvolto Jannik Sinner, si è ritrovata al centro di una polemica che pare non avere fine. L’ex nuotatrice, icona dello sport italiano e voce sempre molto ascoltata anche dopo il ritiro dalle competizioni, aveva commentato la gestione del caso Clostebol del numero uno del tennis mondiale con un’affermazione netta: “La sua vicenda è stata trattata diversamente dal 99% dei casi”. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com