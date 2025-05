Sinner e l’amore per i cani | Non ne ho mai avuto uno ma lo vorrei

Jannik Sinner mostra un grande affetto per i cani, nonostante non ne abbia ancora avuto uno personale. Il tennista italiano, noto per la sua sensibilità, ha confessato il suo amore per gli animali in vari momenti. In un video a Roland Garros, traspare il suo desiderio di poter accogliere un amico a quattro zampe nella sua vita, testimonianza di un legame speciale con il regno animale.

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha un 'debole' per i cani. Il tennista azzurro non ha mai nascosto la sua passione per gli animali, e in particolare proprio per i cani. In un video pubblicato sui canali ufficiali del Roland Garros, Slam parigino in cui sarà impegnato il numero uno del mondo, si vede Sinner a . L'articolo Sinner e l’amore per i cani: “Non ne ho mai avuto uno, ma lo vorrei” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner e l’amore per i cani: “Non ne ho mai avuto uno, ma lo vorrei”

Leggi anche questi approfondimenti

Sinner e l’amore per i cani: “Non ne ho mai avuto uno, ma lo vorrei”

Jannik Sinner, il talentuoso tennista azzurro, nutre un sincero amore per i cani, anche se non ne ha ancora uno.

L’amore che ho, video photocall Carmen Consoli, Donatella Finocchiaro, Vincenzo Ferrera, Lucia Sardo

Scopri il backstage del film "L’amore che ho" attraverso il video del photocall, che mostra momenti indimenticabili con Carmen Consoli, il regista Paolo Licata e il cast composto da Donatella Finocchiaro, Lucia Sardo, Vincenzo Ferrera e Tania Bambaci.

Jannik Sinner in finale a Roma: “Ho una piccola vescica. Alcaraz ultra completo, devo alzare il livello”

Jannik Sinner ha conquistato la finale degli Internazionali d'Italia, superando in rimonta Tommy Paul.

Papa Francesco: "Ho sgridato una signora, mi ha chiesto di benedire il suo bambino ma era un cane"

Video Papa Francesco: "Ho sgridato una signora, mi ha chiesto di benedire il suo bambino ma era un cane" Video Papa Francesco: "Ho sgridato una signora, mi ha chiesto di benedire il suo bambino ma era un cane"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sinner e l'amore per i cani: "Non ne ho mai avuto uno, ma lo vorrei"

Da msn.com: (Adnkronos) - Jannik Sinner ha un 'debole' per i cani. Il tennista azzurro non ha mai nascosto la sua passione per gli animali, e in particolare proprio per i cani. In un video pubblicato sui canali u ...

Sinner ha un nuovo amore? Paparazzato a Copenaghen, ma lui smentisce tutto

Scrive tuttosport.com: Qualche settimana fa Jannik Sinner è stato paparazzato dal settimanale Chi a Montecarlo in compagnia di Lara Leito. Dopo la fine della love story con la collega Anna Kalinskaya, il tennista sembrava a ...

Pagina 2 | Sinner ha un nuovo amore? Paparazzato a Copenaghen, ma lui smentisce tutto

Si legge su tuttosport.com: Durante la conferenza di presentazione del Roland Garros, prima di qualsiasi domanda sullo slam, al numero uno al mondo è stata posta la fatidica domanda. Cosa ci facevi a Copenaghen con una ragazza?