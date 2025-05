Sinner e il canale YouTube | Non sono una macchina voglio mostrarmi più umano

Jannik Sinner si apre al pubblico non solo come atleta, ma anche come umano. Tra l’esordio a Roland Garros 2025 e il suo canale YouTube, il tennista azzurro desidera mostrarsi più autentico e vicino ai fan, condividendo lati nascosti della sua personalità e del suo percorso. Un modo per avvicinarsi di più a chi lo segue, oltre i limiti del campo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner tra YouTube e il Roland Garros 2025. Il tennista azzurro esordirà lunedì 26 maggio nel primo turno dello Slam parigino, affrontando al primo turno il francese Arthur Rinderknech, numero 72 del mondo. Alla vigilia dell'inizio del torneo Sinner ha anche parlato in conferenza stampa, e non solo di argomenti di campo. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sinner e il canale YouTube: “Non sono una macchina, voglio mostrarmi più umano”

