Sinner a Copenaghen con una ragazza? | imbarazzo in conferenza stampa

Durante una conferenza stampa a Copenaghen, Jannik Sinner è stato colto di sorpresa da una domanda imbarazzante sulle sue uscite con una ragazza in città. Con stoicismo, ha cercato di mantenere la calma e la compostezza, dimostrando di sapersi gestire anche di fronte a domande personali e inattese.

"Ho visto delle tue foto in giro per Copenaghen con una ragazza questa settimana, mi chiedevo cosa stessi facendo e chi fosse la ragazza": Jannik Sinner ha ricevuto questa domanda in conferenza stampa ed è rimasto spiazzato. In ogni caso, ha cercato come sempre di non perdere il controllo e, mostrando ancora una volta la sua disponibilità, ha negato di essere stato lì in compagnia. "No, non ero con una ragazza - ha detto il 23enne, numero uno al mondo, a proposito del viaggio nel Nord Europa -. Dovevo sbrigare delle faccende, un paio di servizi fotografici lì e basta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it