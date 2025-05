Signora mi presta il cellulare? Anziana derubata in piazza Duomo

Nel cuore di Piacenza, un episodio di furto con raggiro ha coinvolto un’anziana in piazza Duomo. Grazie all’intervento attento e umano dei carabinieri, non solo è stata presa la denuncia, ma la vittima è stata trattata con grande sensibilità. Un esempio di solidarietà e professionalità in un momento di difficoltà.

Un episodio di furto con raggiro si è verificato nel cuore di Piacenza. L’intervento attento ed “umano” dei carabinieri, che non si sono limitati a raccogliere la denuncia, ma si sono presi cura della vittima con grande sensibilità. Tutto è accaduto intorno alle 14 del 23 maggio in piazza Duomo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Signora mi presta il cellulare?». Anziana derubata in piazza Duomo

Altre letture consigliate

Avellino: tentano di truffare anziana signora, arrestati

Due individui sono stati arrestati ad Avellino per tentata truffa ai danni di un'anziana signora. Grazie alla pronta segnalazione del figlio della vittima, avvisato dalla badante, gli agenti della Squadra mobile sono intervenuti tempestivamente, evitando che la truffa si concretizzasse.

Criptovalute e finti guadagni facili, signora di Bressanone truffata per 110 mila euro: come è stata raggirata

A Bressanone, una signora è caduta nella trappola di una truffa legata alle criptovalute, perdendo ben 110 mila euro.

Addio alla signora della neve: è morta Adua Milianti

È con grande tristezza che Abetone ricorda Adua Milianti, scomparsa il 17 maggio 2025. Nata l’11 maggio 1936 a Cutigliano, Adua era un'icona del paese e una figura amata dalla comunità, legata anche alla famosa famiglia Milianti.

Cosa riportano altre fonti

Le scaricano un’app sul cellulare: donna derubata di 100 mila euro

msn.com scrive: Oristano Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Oristano, Salvatore Carboni, ha disposto per un giovane il divieto di avvicinamento ad una anziana signora alla quale, secondo gli ...

“Signora, le è caduta una monetina”: anziana derubata nel parcheggio del super a Caronno

Come scrive ilnotiziario.net: Truffa della monetina, anziana truffata nel parcheggio del supermercato Successivamente è stata ritrovata dai carabinieri di Saronno: al suo interno c’era quasi tutto a parte i contanti, circa 50 euro ...

«Grazie alla signora che ha trovato e restituito il cellulare perso da mio figlio»

Secondo ilpiacenza.it: Sabato, tornando a casa da scuola in bicicletta, mio figlio, che e frequenta la scuola media Anna Frank, ha perso il cellulare. Una signora, portando a passeggio il proprio cane, l'ha trovato. I ...