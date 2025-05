Signora mi presta il cellulare? Anziana derubata in piazza Duomo

Un episodio di furto con raggiro ha scosso il centro di Piacenza, dove un'anziana è stata derubata in piazza Duomo. Grazie all'intervento sensibile e attento dei carabinieri, la vittima ha ricevuto non solo assistenza nella denuncia, ma anche il supporto umano necessario in un momento così difficile. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 del 23 maggio, mettendo in luce l'importanza della vicinanza alle persone vulnerabili.

Un episodio di furto con raggiro si è verificato nel cuore di Piacenza. L’intervento attento ed “umano” dei carabinieri, che non si sono limitati a raccogliere la denuncia, ma si sono presi cura della vittima con grande sensibilità. Tutto è accaduto intorno alle 14 del 23 maggio in piazza Duomo... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Signora mi presta il cellulare?». Anziana derubata in piazza Duomo

