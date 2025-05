Sicurezza sul lavoro | oltre 100 studenti per la 10 edizione di ' Vivere il cantiere e impararlo a scuola'

Venerdì 23 maggio si è tenuta all’Auditorium degli Enti Bilaterali di Pisa la decima edizione di "Vivere il cantiere e impararlo a scuola", con oltre 100 studenti coinvolti. La manifestazione conclusiva ha celebrato un percorso formativo sull’importanza della sicurezza sul lavoro, promuovendo la cultura della prevenzione e della responsabilità tra i giovani delle scuole della provincia di Pisa.

Si è svolta venerdì 23 maggio all’Auditorium degli Enti bilaterali per le costruzioni di Pisa la manifestazione conclusiva della decima edizione del progetto 'Vivere il cantiere e impararlo a scuola', promosso dall’Ente Scuola e CPT della Provincia di Pisa per l’anno scolastico 20242025. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Sicurezza sul lavoro: oltre 100 studenti per la 10° edizione di 'Vivere il cantiere e impararlo a scuola'

Sicurezza sul lavoro, in un mese 100 mila euro di multe

Nell'ambito delle attività di tutela della sicurezza sul lavoro, i Carabinieri del NIL di Pordenone hanno sequestrato un'azienda per gravi violazioni normative, infliggendo multe per 100 mila euro.

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia"

BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore.

“La sicurezza sul lavoro scende in strada” fa tappa a Frosinone

Frosinone si prepara ad accogliere la seconda tappa della settima edizione dell’iniziativa “La Sicurezza sul Lavoro scende in strada”.

TELENORDEST TG - Sicurezza sul lavoro oltre mille controlli in una settimana - (24-03-2020)

Video TELENORDEST TG - Sicurezza sul lavoro oltre mille controlli in una settimana - (24-03-2020) Video TELENORDEST TG - Sicurezza sul lavoro oltre mille controlli in una settimana - (24-03-2020)

Sicurezza sul lavoro, controlli in ristoranti e aziende agricole, multe per oltre 100 mila euro

Secondo rainews.it: Sanzionata anche una ditta agricola sempre per la mancata formazione del proprio personale lavorativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Complessivamente sono state elevate oltre 100. ...

Sul lavoro la sicurezza è un obbligo

Da msn.com: I morti sul lavoro in Italia sono già oltre 200, una cifra che purtroppo va aggiornata continuamente. Nel 2024 ...

Pordenone, irregolarità sul lavoro: coinvolti ristoranti e un’azienda agricola, multe oltre 100mila euro

Come scrive nordest24.it: PORDENONE – I Carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Pordenone, con il supporto dei colleghi dell’Arma Territoriale del Comando Provinciale, hanno effettuato controlli nel mese di apri ...