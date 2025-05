Sicurezza sul lavoro Confartigianato | Necessario un cambio di passo e più collaborazione

Per garantire una reale sicurezza sul lavoro, è urgente un cambio di passo nella governance di Confartigianato. È necessario passare da un approccio principalmente sanzionatorio e burocratico a una strategia basata sulla collaborazione, formazione e responsabilità condivisa, ponendo le imprese al centro di un sistema preventivo e supportivo, in cui la sicurezza diventi un valore condiviso e concreto.

