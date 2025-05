Sicurezza stradale in bici per chiedere più tutele Poi il ricordo del 18enne ucciso

A Ferrara si è svolta l'ottava ‘Biciclettata per la Sicurezza Stradale’, con oltre 30 partecipanti, per chiedere maggiori tutele per i ciclisti. La manifestazione si è anche ricordato del 18enne tragicamente investito. L’iniziativa sottolinea l’importanza di garantire strade più sicure e di sensibilizzare su incidenti e sicurezza urbana, rafforzando la richiesta di misure concrete per tutelare chi utilizza la bici quotidianamente.

Ancora una volta Ferrara è stata attraversata da un corteo in bicicletta con un obiettivo cruciale: la sicurezza sulle strade. L'ottava 'Biciclettata per la Sicurezza Stradale', tenutasi sabato 24, ha visto la partecipazione di oltre una trentina di ciclisti, evidenziando la consapevolezza e il.

