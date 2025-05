Sicurezza coro di proteste Oltre 130 segnalazioni È il giorno del convegno

Oggi, venerdì 24 maggio, presso la Sala dei Grandi di Arezzo, si svolge il convegno "Arezzo è una città sicura?", promosso da "Fra Tevere e Arno". Con oltre 130 segnalazioni di proteste, l’evento invita a riflettere sulla sicurezza urbana, analizzando dati e testimonianze per costruire un dialogo condiviso e consapevole sulla qualità della vita in città.

Oggi, venerdì 24 maggio, la Sala dei Grandi della Provincia ospita il convegno dal titolo emblematico: "Arezzo è una città sicura?". L'evento, promosso dall'associazione culturale " Fra Tevere e Arno ", si propone come un momento di riflessione aperta, concreta e partecipata sul tema della sicurezza urbana. I lavori inizieranno alle 9:30 con il saluto introduttivo del presidente dell'associazione, Stefano Tenti, cui seguirà la moderazione a cura di Federico D'Ascoli, capo servizio de La Nazione di Arezzo.

