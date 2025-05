Si sveglia dal coma e fugge via dall' ospedale ritrovato dalla polizia

...un momento di fragore, mentre cercava di uscire furtivamente dall'ospedale. La fuga audace di quell'uomo, appena risvegliato da un coma non troppo profondo, ha catturato l'attenzione delle autorità, che si sono precipitate sul luogo. L'episodio ha sollevato preoccupazioni non solo per la sicurezza dell'individuo, ma anche per le procedure di emergenza all'interno della struttura sanitaria. La storia di un risveglio e una fuga inquietante ha avuto inizio.

E' fuggito dal reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Fogliani dove si trovava in stato di coma (di sicuro non profondo) e dopo essere andato in escandescenza si è tolto i fili che lo collegavano alle macchine ed è scappato. E' successo ieri a Milazzo. Due ragazze hanno sorpreso l'uomo in...

Cosa riportano altre fonti

Si sveglia dal coma e scappa dall’ospedale con addosso solo un pannolone - Scappa nudo dall'ospedale. È successo a Milazzo, dove un uomo è stato avvistato mentre correva con addosso solo un pannolone. Si legge su newsicilia.it

Incredibile a Milazzo: si risveglia dal coma e fugge nudo dall’ospedale, ritrovato dalla polizia - Il giovane, affetto da disturbi psichici e affidato ai Servizi Sociali, si è allontanato improvvisamente dal reparto di terapia intensiva ... Scrive strettoweb.com

In Sicilia un uomo si sveglia dal coma e scappa dall'ospedale mezzo nudo - L’uomo, residente nella zona dei Nebrodi, si era da poco risvegliato dal coma e si trovava ricoverato presso l’ospedale di Milazzo. Per cause ancora in fase di accertamento, è riuscito ad allontanarsi ... Riporta tp24.it

