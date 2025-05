Si sveglia dal coma e fugge via dall' ospedale ritrovato dalla polizia

Un uomo in coma, trasferito al reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Fogliani di Milazzo, si è risvegliato e, dopo aver avuto un raptus, ha rimosso i fili collegati alle apparecchiature e fuggito. È stato trovato e fermato dalla polizia. L’episodio è avvenuto ieri, e due ragazze hanno assistito alla scena. L’uomo, non in coma profondo, ha mostrato un comportamento aggressivo prima di scappare dall’ospedale.

E' fuggito dal reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Fogliani dove si trovava in stato di coma (di sicuro non profondo) e dopo essere andato in escandescenza si è tolto i fili che lo collegavano alle macchine ed è scappato. E' successo ieri a Milazzo. Due ragazze hanno sorpreso l'uomo in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Si sveglia dal coma e fugge via dall'ospedale, ritrovato dalla polizia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Si sveglia dal coma e fugge via dall'ospedale, ritrovato dalla polizia

Dopo essersi risvegliato dal coma, un uomo è fuggito dall'ospedale Fogliani di Milazzo, dove si trovava in terapia intensiva.

Incidente a Genova, auto travolge moto e fugge: arrestato 46enne ubriaco

Un grave incidente si è verificato a Genova lunedì sera, quando un'auto ha travolto una moto all'incrocio tra corso Monte Grappa e via Monte Cengio.

Lo scontro col palo, l'operazione d'urgenza e il coma: paura in campo per il calciatore

Un tragico incidente ha scosso il mondo del calcio: un attaccante, mentre cercava di deviare un passaggio, ha impattato violentemente contro il palo della porta.

Cosa riportano altre fonti

Si sveglia dal coma e scappa dall’ospedale con addosso solo un pannolone

Secondo newsicilia.it: Scappa nudo dall'ospedale. È successo a Milazzo, dove un uomo è stato avvistato mentre correva con addosso solo un pannolone.

In Sicilia un uomo si sveglia dal coma e scappa dall'ospedale mezzo nudo

Si legge su tp24.it: L’uomo, residente nella zona dei Nebrodi, si era da poco risvegliato dal coma e si trovava ricoverato presso l’ospedale di Milazzo. Per cause ancora in fase di accertamento, è riuscito ad allontanarsi ...

Incredibile a Milazzo: si risveglia dal coma e fugge nudo dall’ospedale, ritrovato dalla polizia

Si legge su strettoweb.com: Il giovane, affetto da disturbi psichici e affidato ai Servizi Sociali, si è allontanato improvvisamente dal reparto di terapia intensiva ...

Donna investe la figlia di due anni: bimba in coma