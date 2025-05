Si stacca un pezzo di un camion sull' A28 | colpite sei auto

Attimi di paura sulla A28 venerdì 23 maggio, alle 13:30, quando un pezzo di un camion si è staccato, colpendo sei auto. Il tratto tra Sacile Est e... è stato teatro di questo incidente, che ha causato danni alle carrozzerie e alle gomme delle vetture coinvolte. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma l’episodio evidenzia i rischi sulla viabilità autostradale.

Attimi di paura lungo l'autostrada A28. Nella giornata di venerdì 23 maggio si è staccato un pezzo di un camion causando danni alle carrozzerie e alle gomme di sei automobili. È successo alle 13:30. Da una prima ricostruzione il mezzo pesante stava percorrendo il tratto tra Sacile est e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Si stacca un pezzo di un camion sull'A28: colpite sei auto

