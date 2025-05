Si spoglia davanti a due turiste e poi le deruba assieme agli amici | è caccia a un gruppo di stranieri

Due giovani turiste sono state derubate a Viareggio, dove un gruppo di stranieri si è esibito in comportamenti provocatori e minacciosi, compreso un uomo che si è parzialmente denudato. L'episodio, avvenuto intorno alle 12 sul molo, ha scatenato una caccia agli aggressori. Indagini in corso per identificare i responsabili e garantire la sicurezza dei visitatori.

Due giovani turiste sono state derubate sotto minaccia intorno alle 12 sul molo di Viareggio (Lucca). Uno degli stranieri si è parzialmente denudato di fronte alle ragazze, mimando gesti sessuali, prima di fuggire insieme agli altri connazionali. Non è da escludere che possano trattarsi dei soliti soggetti sorpresi stamani a dormire nelle cabine di uno stabilimento balneare di Viareggio dove hanno. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Si spoglia davanti a due turiste e poi le deruba assieme agli amici: è caccia a un gruppo di stranieri

