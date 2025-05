Si getta nel torrente per salvare il suo cane lui muore e l’animale è in vita

Un gesto di grande coraggio e amore: Gianfranco Baldin, 63 anni di Tavagnacco, ha perso la vita nel tentativo di salvare il suo cane finito nel torrente Cormôr a San Gervasio. Nonostante il rischio, l’uomo si è gettato nel fiume per salvare l’animale, che è rimasto illeso. Una tragica dimostrazione di dedizione e affetto verso il suo fedele amico a quattro zampe.

Un uomo di 63 anni, originario di Novara e residente a Tavagnacco, Gianfranco Baldin, è morto nel tentativo di salvare il suo cane finito nel torrente Cormôr. Il fatto si è verificato poco dopo le 18 di oggi a San Gervasio, frazione di Carlino. Vedendo l’animale in difficoltà l’uomo si è lanciato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Si getta nel torrente per salvare il suo cane, lui muore e l’animale è in vita

Argomenti simili trattati di recente

Partorisce il suo bimbo e lo getta nel water, il corpo del neonato trovato in un tombino. Arrestata la madre

Una drammatica vicenda ha scosso la comunità vicino Roma: una donna di 29 anni, originaria della Nigeria, è stata arrestata dopo aver partorito nel bagno di amici e gettato il neonato, nato vivo, nel water.

Partorisce il suo bimbo e lo getta nel water, il corpo del neonato trovato in un tombino a Roma. Arrestata la madre

Una tragica vicenda si è consumata alle porte di Roma, dove una giovane madre di origini nigeriane è stata arrestata dopo aver partorito in segreto e gettato il neonato nel water.

Ai domiciliari organizza festa per il suo compleanno: vicino lo segnala su YouPol, 29enne in carcere

Un 29enne agli arresti domiciliari ha organizzato una festa per il suo compleanno, ma la celebrazione ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine grazie a una segnalazione su Youpol.

Approfondimenti da altre fonti

Cade nel torrente per cercare di salvare il suo cane: lo cercano i vigili del fuoco

Lo riporta msn.com: CARLINO (UDINE) - Cade nel fiume per soccorrere il cane: si cerca un 63enne. Un intervento di soccorso urgente si è attivato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 24 maggio, attorno alle ...

Bimba si getta da un ponte nel greto di un fiume, salvata

Riporta msn.com: (ANSA) - VICENZA, 18 APR - Una bambina affetta da autismo, sfuggita al controllo della madre e gettatasi da un ponte finendo nel greto di un torrente in piena, è stata salvata e recuperata dai ...

Domodossola: muore tentando di salvare la vita al suo cane caduto in un torrente

Segnala quotidianopiemontese.it: E’ morto cercando di salvare la vita a uno dei suoi cani. Un uomo di 77 anni, domenica 25 maggio, nel pomeriggio, è annegato nel torrente Bogna a Domodossola, nel Vco. L’anziano, Giovanni ...

Filippine, tentano di guadare il torrente ma vengono travolti e trascinati nella cascata