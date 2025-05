Si ferisce mentre percorre a piedi via Teatro Tenda | chiesti i danni al Comune

A gennaio 2024, un cittadino si è ferito percorrendo a piedi via Teatro Tenda, tra il Villaggio Mosè e San Leone, a causa di una buca presente sulla carreggiata. Dopo aver subito ferite, ha sporto denuncia contro il Comune di Agrigento, chiedendo il risarcimento dei danni. L'incidente sottolinea il problema della sicurezza stradale nelle aree urbane.

