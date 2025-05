Sfruttano l’interesse dei bambini per legittimare i capricci degli adulti

L'interesse dei bambini viene spesso usato come scusa per giustificare i capricci degli adulti. La tutela dei minori, proclamata dalla Consulta, appare piuttosto un pretesto per aggirare leggi e principi democratici. Ma i figli non hanno anche diritto a un papà? È importante riflettere sulle vere esigenze e diritti dei minori in questo contesto.

La tutela dei minori, invocata dalla Consulta nella sentenza sulle due mamme ed elogiata dai giornali, sembra più un pretesto: usando i piccoli, si aggirano leggi e democrazia. E poi, i figli non hanno pure diritto a un papà?

