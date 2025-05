Settore edile artigiano nuovo contratto collettivo | Subito aumenti in busta paga

Il nuovo contratto collettivo del settore edile artigiano, firmato il 20 maggio da Confartigianato, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, porta subito aumenti in busta paga. Rivolto a imprese artigiane e PMI, valorizza il lavoro e premia le imprese virtuose, rappresentando un importante passo avanti per il settore costruzioni, pittori e posatori.

Più valore al lavoro e alle imprese virtuose. È il cuore del nuovo contratto collettivo di lavoro per le imprese artigiane e pmi del settore costruzioni, pittori e posatori. È stato sottoscritto, il 20 maggio da Confartigianato con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.

