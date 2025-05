Serie A oggi Milan-Monza | orario e dove vederla in tv

Stasera alle 20.45 a San Siro si sfidano Milan e Monza in un match ricco di significato: il ‘derby delle deluse’. I brianzoli retrocedono in Serie B, mentre il Milan chiude una stagione senza grandi emozioni, se non la vittoria della Supercoppa. Ecco orario e dove vederla in tv.

Per la Serie A questa sera alle 20.45 scendono in campo Milan e Monza. Quello che andrà in scena a San Siro è un vero e proprio ‘derby delle deluse’. I brianzoli tornano infatti in serie B, mentre i rossoneri concludono una stagione incolore, tranne per la conquista della Supercoppa. Dove vederla in tv. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, con inizio alle 20.45. Per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Dazn su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, oggi Milan-Monza: orario e dove vederla in tv

