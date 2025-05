Serie A Milan-Monza 2-0 | Joao Felix firma il raddoppio! | LIVE News

Alle ore 20:45, in diretta su 'San Siro', va in scena Milan-Monza, sfida valida per la 38ª giornata della Serie A 2024-2025. Joao Felix firma il raddoppio, portando ulteriori emozioni alla partita. Segui il nostro live testuale per aggiornamenti in tempo reale su questa emozionante sfida tra i rossoneri e i biancorossi.

Alle ore 20:45 a 'San Siro' c'è Milan-Monza, 38^ giornata della Serie A 2024-2025: ecco il LIVE testuale con la diretta della partita 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A, Milan-Monza 2-0: Joao Felix firma il raddoppio! | LIVE News

Altre letture consigliate

Serie B LIVE: alle 20.30 tutti in campo, Cittadella-Salernitana decisiva, la Samp con la Juve Stabia per la salvezza

Questa sera alle 20:30, i riflettori della Serie B si accendono su Cittadella-Salernitana, un incontro cruciale per le sorti di entrambe le squadre.

Serie A, annunciata la programmazione del 37° turno: Roma-Milan domenica alle 20.45

La Serie A si avvicina al suo epilogo, con il 37° turno in programma. Domenica alle 20:45, Roma e Milan si sfideranno in un match cruciale.

Serie A, penultima giornata: Fiorentina ed Empoli domenica 18 maggio alle 20.45

Firenze, 13 maggio 2025 – Domenica 18 maggio alle 20.45, Fiorentina e Empoli si sfideranno nella penultima giornata di Serie A, in una gara cruciale per entrambi.

Rafa shirt swap gone wrong ?? | Leão | #shorts

Video Rafa shirt swap gone wrong ?? | Leão | #shorts Video Rafa shirt swap gone wrong ?? | Leão | #shorts

Cosa riportano altre fonti

Milan-Monza LIVE 2-0: Joao Felix pennella il raddoppio

Lo riporta msn.com: Milan-Monza, 38esima giornata GOAL E AZIONI SALIENTI - 74` - Raddoppio del Milan. Joao Felix pennella alle spalle di Pinzignacco una ...

Serie A, Milan-Monza LIVE: le formazioni ufficiali

Da msn.com: Le formazioni ufficiali MILAN (3-4-2-1) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, ...

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Monza

Segnala fcinter1908.it: Un Milan contestato chiude mestamente una stagione da nono posto a San Siro contro il già retrocesso Monza. Ecco le formazioni ufficiali ...